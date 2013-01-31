Следующие выборы мэра Воронежа могут пройти впервые по двухтуровой схеме

На январской сессии городской думы Воронежа 30 января была запущена процедура появления новой электоральной нормы – двухтуровых выборов главы города. Депутаты назначили дату публичных слушаний, которые будут предшествовать принятию окончательного решения.

Полномочия нынешнего мэра Сергея Колиуха, избиравшегося на 5 лет, истекают в марте. С учётом изменений федерального законодательства в части установления единого общероссийского дня голосования и введения положений переходного характера предусмотрена пролонгация полномочий действующих должностных лиц до единого дня голосования. Таким образом, выборы мэра Воронежа должны состояться во второе воскресенье сентября.

Начиная с 1994 года, воронежские градоначальники избирались в один тур: победитель определялся простым большинством голосов. До 2004 года однотуровая схема виделась местной власти идеальной, прежде всего с точки зрения экономии средств. Однако, первый звонок для власти прозвучал в 2004 году, когда кандидат, имевший поддержку тогдашнего губернатора пришёл с третьим результатом, а победа с небольшим перевесом голосов досталась «случайному» претенденту. На второе место вышел самовыдвиженец-единоросс, отказавшийся подчиняться партийной дисциплине. Возможностей для консультаций и переговоров с лидерами гонки у областных властей не оставалось. Однако к очередным выборам 2008-го года схему никто менять не стал, зато депутаты увеличили сроки полномочий как себе, так и градоначальнику с 4-х до 5-и лет.

В начале января идею двухтуровой схемы на выборах мэра Воронежа высказал глава региона Алексей Гордеев. В прошлом году Гордеев, назначенный губернатором в марте 2009-го и сохраняющий высокий уровень поддержки населения, объявил, что он назовёт имя поддерживаемого им кандидата в мэры ближе к дате выборов. С учётом недовольства губернатором клановостью городской политики, арестов сотрудников мэрии Воронежа и появления уголовных дел в отношении депутатов городской думы заявление было расценено как «чёрная метка» для Сергея Колиуха. В последующие месяцы произошло укрепление аппарата мэрии выходцами из структур областной власти. Появился и реальный губернаторский кандидат. В последнее время отмечается укрепление позиций в местном информационном пространстве 44-х-летнего Геннадия Чернушкина - беспартийного главы группы компаний «Ангстрем». Структура специализируется на производстве и реализации мебели под собственным брендом, также получила известность своими меценатскими и креативными программами.

Необходимость второго тура Гордеев мотивировал тем, что, во-первых, такая схема «позволит избранному мэру убедительно подтвердить свое право на управление городом, ведь в этом случае за него выскажется более половины избирателей», а, во-вторых, «послужит гарантией от прихода во власть «случайных» людей, которые, используя вбросы и подкуп, могли бы повлиять на итоги голосования».

Однако, не принадлежащие к ЕР депутаты – независимая Галина Кудрявцева и коммунист Андрей Померанцев скептически отнеслись к двухтуровой схеме выборов главы Воронежа, проголосовав против изменения существующей процедуры. Оба оппозиционера выдвигают аргументы экономии бюджетных средств и полагают, что новая схема не обеспечит прозрачности процедуры голосования и подсчёта голосов.