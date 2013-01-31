Россияне боятся, что пенсии на жизнь не хватит и хотят работать дольше

Более половины работающих россиян хотели бы продолжить трудиться и после наступления пенсионного возраст. Наши соотечественники опасаются, что только пенсионной выплаты на нормальную жизнь не хватит.

Данные исследования холдинга «Ромир» и автономной некоммерческой организации «Хорошо» показали, что 33 процента участников опроса назвали главной причиной своего повышенного трудолюбия опасения того, что одних только пенсионных денег для нормальной жизни не достаточно.

Еще 9 процентов респондентов заявили, что не хотят сидеть дома, так как любят работать. У 4 процентов есть необходимость материально помогать детям, обеспечивать семью.

34 процентов россиян перестали бы работать после наступления пенсии. 12 процентов из них заявили, что хотят отдохнуть, попутешествовать и пожить для себя. На плохое здоровье, усталость и тяжелую работу сослались 8 процентов. На пенсии надо заняться семьей, внуками считают 2 процента.

Только 2 процента россиян признались, что им хватит пенсии или собственных накоплений, чтобы не работать после наступления пенсионного возраста.

В среднем россияне хотели бы получать пенсию на уровне в 21 тысячи рублей.

Президент РФ Владимир Путин в четверг в рамках расширенного заседания правительства призвал Государственную думу принять законы по реформе пенсионной системы в осеннюю сессию в текущем году.