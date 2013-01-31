Протестная голодовка депутата Волгоградской облдумы продлилась сутки

Как стало известно «АН-онлайн», депутат Волгоградской областной думы Сергей Попов прекратил голодовку, которую объявил вчера в знак протеста против сорванного заседания регионального парламента. Акция продлилась в общей сложности около 30 часов, и по признанию самого депутата достигла цели.

На совещании в правительстве области протестующего парламентария заверили, что в понедельник, 4 февраля, будет подписано постановление, в соответствии с которым нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды для населения будут уменьшены. Народный избранник также пояснил, что исполнительная власть обещала создать единый государственный расчетный центр, который придет на смену коммерческим структурам, производящим начисления коммунальных платежей населению Волгограда в настоящий момент.

«Я рассчитываю на порядочность правительства региона и на то, что обещания будут выполнены. В обратном случае я буду требовать вотума недоверия действующей власти», - заключил парламентарий.