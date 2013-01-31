Путин: Госдума должна принять законы о пенсионной реформе до конца года

Президент РФ Владимир Путин в четверг провел расширенное заседание правительства. Под председательством Президента обсуждались основные направления деятельности правительства на период до 2018 года.

В рамках заседания обсуждалась и пенсионная реформа. Глава государства призвал Государственную думу принять законы по реформе пенсионной системы в осеннюю сессию в текущем году.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство стремится подготовить стабильную и сбалансированную пенсионную систему. Глава правительства отметил, что пенсионная реформа будет учитывать интересы всех поколений. Медведев отметил, что россияне имеют в своем распоряжении еще один год, чтобы принять обдуманное решение и правильно распорядиться соответствующей частью своей трудовой пенсии.

Медведев заявил, что рост пенсий к 2018 году должен составить 20-28% по сравнению с текущим годом. Средний размер трудовой пенсии по старости будет составлять не менее двух прожиточных минимумов пенсионера и будет зависеть от трудового стажа, а механизм ее начисления станет дополнительным стимулом для граждан продолжать работать и после достижения пенсионного возраста.

"АН" сообщали об индексации с 1 февраля 2013 года: средний размер трудовых пенсий после перерасчета увеличится на 615 рублей, при этом страховая часть трудовой пенсии по старости возрастет на 639 рублей, трудовая пенсия по инвалидности — на 400 рублей и трудовая пенсия по случаю потери кормильца — на 394 рубля. Средний размер пенсии граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, возрастет соответственно на 833 рубля и 923 рубля.

Дмитрий Медведев также заявил, что число детей, находящихся в детских домах и домах ребенка, к 2018 году уменьшится в два раза.

Владимир Путин заявил, что докризисная модель роста экономики больше не работает и возврат к ней невозможен.