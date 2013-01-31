В России воспитанников в детдомах должно стать вдвое меньше. ВИДЕО

Премьер Дмитрий Медведев заявил в четверг на расширенном заседании правительства под председательством президента, что число детей, находящихся в детских домах и домах ребенка, к 2018 году уменьшится в два раза.



"Нужно сделать более действенной профилактику семейного неблагополучия, особенно на ранних стадиях, когда еще можно исправить ситуацию и сохранить семью для ребенка. Будут предусмотрены дополнительные меры государственной поддержки граждан, которые решили усыновить ребенка или стать его опекуном, и упрощена сама процедура усыновления или передачи под опеку. А к 2018 году должно вдвое уменьшиться число детей в детских домах и домах ребенка", - прогнозирует премьер, передала пресс-служба правительства РФ.

"АН" писали, что сегодня впервые проходит расширенное заседание правительства с участием президента. На нем Путин заявил, что докризисная модель роста экономики больше не работает и возврат к ней невозможен.