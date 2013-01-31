Есть повод выпить - у русской водки день рождения

Сегодня отмечается неофициальный праздник — День рождения русской водки. В 1865 году знаменитый ученый химик Дмитрий Менделеев защитил в Санкт-Петербурге докторскую диссертацию "О соединении спирта с водою".

Сорокоградусная "горькая" приобрела такой грандиозный успех, что в 1894 году была запатентована правительством страны как русская национальная водка. Напиток был назван "Московская особая".

В мире бытует мнение, что великий химик ценой собственного здоровья опытным путем доказал, что настоящая водка обязана быть сорокаградусной. Но это не больше, чем легенда. Его трактат не ставил целью изучение воздействия соединений спирта и воды на организм человека. Вышло, как и с другими открытиями ученых - предприимчивые люди перевели научную теорию в практическую плоскость.



