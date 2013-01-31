ФСКН России пока не удалось добиться запрета продажи так называемого "веселящего газа", он до сих пор находится в свободной продаже. Об этом в четверг на брифинге рассказал председатель Государственного антинаркотического комитета, директор ФСКН России Виктор Иванов, передает пресс-служба ведомства.

Он напомнил, что служба внесла свои предложения по контролю за оборотом закиси азота, но пока реакции нет и "веселящий газ" продается также свободно, как минеральная вода.

"АН" писали, что на этом же брифинге сегодня Иванов подеркнул всю сложность борьбы с изготовителями "дизайнерских наркотиков".