В Ростове-на-Дону установили терминал для обмена монет на купюры

В одном из торговых центров Ростова установили терминал, принимающий монеты. Неплатежеспособные или фальшивые монеты автомат возвращает. Данный эксперимент преследует две цели: изъять мелочь, хранящуюся у населения, и обеспечить потребность магазинов в разменной монете. Кроме того, что наиболее ценно для инкассаторов, этот автомат позволит снизить потребность в бригадах, доставляющих разменные монеты в магазины.

«Данный терминал принимает монеты любого достоинства, которые автоматически сортирует, подсчитывает и выдает на эту сумму чек. С чеком нужно подойти к ближайшей кассе в супермаркете, где по нему можно произвести оплату покупки, а можно получить наличные бумажные купюры, - рассказал журналистам начальник областного управления инкассации Михаил Ровчак - Монеты постоянно скапливаются дома у людей, что неудобно и для них, и создает нехватку разменных монет в обороте. Терминал призван решить все эти вопросы».

Единственный в стране монетоприёмник «Пингвин» сделан в Дании, и стоит в торговом центре на площади Дружинников. Почему именно Ростов, а не столицу выбрали для этого денежного эксперимента, пока остаётся загадкой. К каким-либо конкретным банкам терминал отношения не имеет, поэтому комиссию за сбыт мелочных средств не берут. Автомат взят супермаркетом в аренду, с целью не только иметь всегда под рукой мелкие деньги, но и для привлечения покупателей.

По сути, монетоприёмник - это часть кассы, так как деньги находятся в обороте одного магазина. Дважды в день кассиры открывают терминал. В нём девять мешков - по номиналам. Машина сортирует мелочь от одной копейки до 10 рублей.

В ближайшее время планируется также установить дополнительное оборудование, чтобы можно было проводить через штрих-код зачисление на банковские карты, или оплачивать разные услуги.