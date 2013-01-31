Медиагруппа Михаила Прохорова «Живи!» умерла

Медиагруппа «Живи!» Михаила Прохорова прекращает свое существование. Об этом рассказал генеральный директор холдинга РБК (также принадлежит Прохорову) Сергей Лаврухин. «Проект изначально был очень дорогим – снобистская история".

« Но за последние два года было много сделано, чтобы сократить расходы и, соответственно, финансирование со стороны акционера. Задумкой было создать большой медийный холдинг «Живи» с большим набором различных активов, такие как «Сноб», внутри которого были раздельные сайт, журнал, организация мероприятий, клуб, «Русский пионер», газета F5, Телеканал «Живи», детские проект и другие. К сожалению, задумка не удалась. Это была дорогостоящая история с серьезным финансированием со стороны «Онэксима». Сейчас из всех проектов остались только «Сноб» и телеканал «Живи». То есть фактически как таковой медиагруппы «Живи» уже нет. Есть два отдельных проекта», — объяснил он, сообщает gazeta.ru.



Медиагруппа «Живи!» была основана Прохоровым и Владимиром Яковлевым в апреле 2008 года. Первый проект «Живи!» (в октябре 2008 г.) — журнал «Сноб». 15 декабря стартовал мультимедийный проект о здоровом образе жизни «Живи!» (телеканал + сайт). 4 февраля 2009 года начала выходить еженедельная газета «F5. Интернет как образ жизни». При запуске объем инвестиций в проект оценивался в $150 млн.



