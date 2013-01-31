В Москве открылся первый капсульный отель (ВИДЕО)

Первый капсульный отель в Москве открылся на 1-й Тверской-Ямской улице, рядом с Белорусским вокзалом, сообщает сайт столичного комитета по туризму и гостиничному хозяйству.

Новая гостиница состоит из «слипбоксов», сделанных из дерева и пластика. Ночь в «слипбоксе» с двухъярусной кроватью стоит 2600 рублей, а в одноместной капсуле — 2900 рублей.

Внутри капсульного модуля находится только спальное место, полочка и несколько розеток: все удобства располагаются на этаже.



Наибольшей популярностью капсульные отели пользуются в Японии, где обычные гостиницы стоят дорого.



