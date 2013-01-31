В Еврейской автономии растёт дефицит рабочих кадров

Около 80 процентов «горячих» вакансий в ЕАО связано с рабочими профессиями. Но удовлетворить потребности работодателей трудно – в регионе не хватает специалистов нужного профиля.

Как рассказала «АН-онлайн» руководитель областного управления занятости населения Инна Толстогузова, самые востребованные специальности в ЕАО — водитель, машинист, электрогазосварщик, монтёр пути, продавец, повар, швея, кондитер и кочегар. Но закрыть вакансии проблематично – работодателям нужны не новички, а опытные специалисты, число которых сокращается. Другая негативная тенденция – выпускники вузов стремятся найти работу в офисе: трудиться менеджерами, консультантами, юристами, администраторами и т.д. На региональном рынке труда спрос на эти профессии незначительный.

«В прошлом году в службу занятости населения ЕАО работодателями было заявлено 18,9 тысячи вакансий, из них 79,4 процента — по рабочим профессиям. В связи с этим расширяется практика подготовки рабочих кадров под конкретные места. За 2012 год по заявкам работодателей наши сотрудники обучили 25 процентов от всех безработных, направленных на обучение», — рассказала Инна Толстогузова.

В 2012 году статус безработного в ЕАО получили 3607 человек (88,3 процента к предыдущему периоду). В настоящее время в центрах занятости населения Еврейской автономии стоят на учёте 968 безработных граждан. Уровень регистрируемой безработицы в прошлом году составил 1,1 процента экономически активного населения. Средний показатель по ДФО — 1,9 процента.