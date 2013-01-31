Депутат Госдумы и один из руководителей фракции "Единая Россия"Дмитрий Савельев обратился в Тверской суд Москвы с иском Сергею Митрохину и радиостанции "Эхо Москвы" о защите чести и достоинства.

Поводом для обращения Савельева в суд послужило распространение Митрохиным информации о том, что Савельев занимается бизнесом и его следует лишить мандата, сообщает ria.ru. По информации истца, лидер "Яблока" озвучил свои обвинения, когда Госдума рассматривала вопрос о лишении мандата депутата Геннадия Гудкова.



