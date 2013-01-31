Сегодня в Волгограде снова будет «пленен» Паулюс

Военно-историческая реконструкция пленения Паулюса пройдет сегодня в Волгограде. Участники волгоградского военно-исторического клуба «Пехотинец» с исторической достоверностью в костюмах тех лет покажут сцену пленения гитлеровского фельдмаршала в подвале центрального универмага города-героя, где 70 лет назад находился штаб 6-й армии Вермахта.

Фельдмаршал Паулюс был взят в плен 31 января 1943 года, а через два дня великая битва на Волге была окончена полным разгромом гитлеровцев в Сталинграде. 2 февраля 2013-го года в Волгограде широко отмечается 70-я годовщина победы, названной коренным переломом Великой Отечественной войны

Как сообщили «АН-онлайн» в областном комитете по делам молодежи, сцена пленения Паулюса будет показана несколько раз, чтобы максимальное число волгоградцев и гостей города смогло окунуться в прошлое и стать свидетелями одной из самых драматичных и ярких страниц истории. После сцены пленения, Паулюса и других военнопленных проведут по улице, посадят в автомобиль и повезут в направлении Бекетовки, где 70 лет назад согласно историческим документам и свидетельствам их встретил командующий 64-й армией Михаил Шумилов.

Именно Шумилов руководил допросом Фридриха Паулюса, взятого бойцами его армии в плен в Сталинграде. В Бекетовке до сих пор сохранился дом, где допрашивали Паулюса. В дни празднования юбилея в Волгограде запланировано проведение еще нескольких военно-исторических реконструкций на темы Сталинградской битвы. В подростковых и военно-патриотических клубах города эта работа очень популярна.