Анн-Мари Орлер: Без участия женщин полицейская структура не станет совершенной

Государства - члены ООН, которые направляют в миссии полицейские контингенты, должны включать в их состав больше женщин. К этому призвала накануне главный полицейский советник организации Анн-Мари Орлер.

"Наша цель – иметь как можно более профессиональную полицейскую службу ООН. Однако она не может быть современной и профессиональной без поощрения равной представленности в ней мужчин и женщин", - заявила Анн-Мари Орлер на пресс-конференции в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, передает Центр новостей ООН.

Юрист по образованию и практикующий полицейский Анн-Мари Орлер работала 20 лет в службе полиции Швеции, перед тем как стать в 2008 году заместителем главного полицейского советника ООН. В марте 2010 года она была повышена до главного полицейского ООН. В ее ведении - 12398 человек полицейского персонала в 18 миссиях по всему миру.

Анн-Мари Орлер вскоре покидает свой пост. Она отметила, что у ее преемника - впереди много задач, в том числе предстоящие в марте консультации в Украине относительно расширения участия украинских полицейских в ооновских структурах.

В 2009 году ООН выступила с инициативой, направленной на то, чтобы к 2014 году доля женщин среди полицейских-миротворцев составила 20%.

В 2000 году Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию о признании важной роли женщин в поддержании мира и безопасности. С тех пор ООН предприняла немало шагов по расширению участия женщин в своих миротворческих миссиях. Однако успехи в этой сфере пока не впечатляют.