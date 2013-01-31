Ущерб от вандализма в пригородных поездах по всей сети РЖД за год - 113 млн

В 2012 году ущерб от вандализма в пригородных поездах по всей сети российских железных дорог вырос на 31% по сравнению с 2011 годом и составил 112,8 млн рублей. Об этом сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Среди правонарушений, связанных с порчей подвижного состава, наиболее часто встречаются такие, как разбитые стекла (34,2 млн рублей или 30% от общей суммы ущерба), нанесение граффити на вагоны (31,1 млн рублей или 28% от общей суммы ущерба), испорченные сиденья (13,5 млн рублей или 12% общей суммы ущерба).

Наиболее значительный ущерб от вандализма отмечен на Московской железной дороге (77,1 млн рублей или 68% от общей суммы).