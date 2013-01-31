СК: филиал «Славянки» причастен к мошенничеству

Приморские следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества на 4 млн рублей при госконтракте филиала ОАО «Славянка» и Минобороны, сообщил официальный представитель СК Владимир Маркин.

В октябре 2011 года Минобороны заключило с ОАО «Славянка» госконтракт по техобслуживанию и ремонту жилищного фонда военных городков. С октября 2011 по сентябрь 2012 года работы в военном городке №10 войсковой части 20982 (Приморский край) либо совсем не проводились, либо выполнялась их незначительная часть.



«Руководство филиала «Владивостокский» ОАО «Славянка» подготавливало акты сдачи-приемки оказанных услуг, где указывало недостоверные сведения работ. На основании данных документов, завизированных должностными лицами войсковой части 20982, военное ведомство перечислило ОАО «Славянка» в общей сложности более 6 млн рублей, из которых 4 млн были заплачены за фактически невыполненные работы», - сказал Маркин, передает ria.ru.



