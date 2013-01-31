В Москве завершается голосование по выбору новой схемы метро

В Москве в четверг завершается голосование по выбору новой схемы метрополитена. Конкурс был объявлен в ноябре прошлого года. В нем участвует 35 работ, в том числе из Франции и Нидерландов.

Голосование идет на сайте столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В нем приняли участие тысячи горожан.

Победитель конкурса будет объявлен уже завтра, а в феврале-марте в вагонах метро планируется разместить новые схемы. Как отмечают организаторы, необходимость такого конкурса связана с активным развитием столичной подземки.

"АН" писали, что на рабочей встрече с мэром Москвы в минувшую пятницу президент России отметил хорошую работу столичных властей по развитию общественного транспорта и пообещал федеральную поддержку.