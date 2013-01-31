В ряде префектур Москвы произошли кадровые изменения

Мэр Москвы Сергей Собянин произвел кадровые перестановки в столичных префектурах. В частности, освобожден от должности заместитель префекта Северного административного округа Юрий Краснов.

Чиновник уволен "по собственной инициативе". Он отвечал за организацию движения транспорта, размещение гаражей и парковок.



Заместителем префекта Юго-Западного округа Москвы назначена Елена Ломова, которая ранее занимала должность зампрефекта Северо-Восточного округа, сообщает РБК. Служебный контракт заключен с ней на пять лет.



