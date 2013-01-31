В Москве вводятся универсальные проездные с завтрашнего дня

В Москве с 1 февраля вводятся универсальные проездные билеты на все виды общественного транспорта. Карты на одну и две поездки будут действовать 5 дней. А билетами на 10 поездок и более можно будет воспользоваться в течение 45 суток.

Единая транспортная система в Москве будет вводиться поэтапно. Со 2 апреля в кассах появится универсальный билет от 5 до 60 поездок сроком действия на 3 месяца. Кроме того, в продажу поступит единый проездной на неограниченное число поездок в течение 1,5 часов с момента его первого использования.