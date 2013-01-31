Немцов о вызове на допрос: Всё связано с фабрикацией дел против Навального

Лидер РПР-ПАРНАС Борис Немцов прокомментировал вызов на допрос 5 февраля в СКР по делу Алексея Навального и партии СПС у себя на Facebook. По словам оппозиционного политика, следователи считают, что А. Навальный в ходе избирательной компании «Союза правых сил» 2007 года «похитил из кассы партии миллионы (а может и миллиарды)».

При этом, Никита Белых, который тогда возглавлял СПС не заявлял о пропаже денег. От других членов партии обращений также не поступало. «Претензий у партии СПС ни тогда, ни сейчас к Алексею нет. Потерпевших тоже нет. А дело есть!», - пишет Б. Немцов.

Оппозиционер связывает обыски в кабинете Н. Белых с делами против А. Навального. «Цель – «закошмарить» Н. Белых, чтобы он дал показания против А. Навального и по Кировлесу и по СПС. Никита уже много раз говорил, что все эти дела - полный бред и, насколько я понял, лжесвидетельствовать не собирается. Это сильно раздражает Кремль и СК им. Бастрыкина», - подчеркивает он.

Б. Немцов отмечает, что положение Н. Белых - непростое. «Либо он сломается и тогда сможет продолжать работать с путинскими бандитами дальше, либо они начнут фабриковать дела против него. Типа Уржумского спиртзавода», - резюмирует лидер РПР-ПАРНАС.