В администрации Приморского района Петербурга идут обыски

Обыски проходят в администрации Приморского района Санкт-Петербурга и по местам жительства ряда причастных к этому делу лиц. Обыски связаны с расследованием хищения бюджетных средств в особо крупном размере в 2012 году.



Речь идет о государственном контракте, заключенном администрацией Приморского района Санкт-Петербурга с коммерческой структурой на ликвидацию в районе несанкционированных свалок и создание на их территории зон экологического благополучия на 300 миллионов рублей. Администрация Приморского района оплатила более 270 миллионов из них. Но, как полагает официальный представитель Следственного комитета России, "часть работ, указанных в локальной смете, стоимостью более 174 миллионов рублей фактически проведена не была", сообщают vesti.ru.



Уголовное дело возбуждено по статье 159 Уголовного кодекса России ("Мошенничество").



