«Антигейский» закон: Константин Цзю не смотрит на ориентацию человека

Как сообщалось ранее, Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Практически сразу после этого стало известно, что журналист и преподаватель биологии Илья Колмановский, участвовавший в пикете против запрета пропаганды гомосексуализма у Госдумы, уволен из лицея «Вторая школа». Позже, после сильной шумихи в Интернете, выяснилось, что выгонять учителя, все же, не будут, но ситуация в лицее не ясная.

В тоже время, многие россияне с нетрадиционной ориентацией яростно борются за свои права. Они устраивают «дни поцелуев» у Думы, за что получают по голове от радикальных православных активистов, они организуют пикеты, пытаясь доказать, что они такие же, как и их оппоненты, а то, что творится у них в постелях за закрытыми дверями, никого не должно волновать.

Но страна волнуется. «АН-онлайн» поэтому и спрашивают: «Нужен ли в России закон против геев»?



Константин Цзю, известный советский, российский и австралийский боксёр, трёхкратный чемпион СССР:



- Я сам не могу ничего про законопроект сказать – я не депутат Госдумы, решать не мне. Про пикеты и акции ничего не слышал. Но нас в спорте всегда учили не смотреть на ориентацию человека. У меня есть такие знакомые. Человек выбирает то, что ему нравится. Главное, чтоб человек был хороший...



Феликс Пак, президент Федерации серфинга России, йог, соавтор «Русской волны»:



- Проблему не решить запретом. Нужно поднимать уровень осознанности и всячески стимулировать развитие духовности. К сожалению, ни гос органы, ни РПЦ с этой задачей не справляется. То, что происходит сейчас в нашей стране похоже на всеобщее забытье. Новые законы принимаются спящими и невежественными.

В каждом человеке есть мужская и женская энергия. Сосредоточение на сексуальных вибрациях относится к низким проявлениям человека, в йоге это «гуна страсти» и «гуна невежества», а задача человека - возвысить себя, поднимая энергию к высшим центрам».



Юлия Волкова, певица, экс-солистка группы ТАТУ:



- У меня абсолютно нейтральная позиция по данному вопросу. Я не считаю, что нужно запрещать пропаганду гомосексуализма или разрешать...



Эдуард Лимонов, лидер «Другой России»:



- Не хочу это комментировать, пускай сами там разбираются!



Лев Рубинштейн, поэт, литературный критик, публицист и эссеист:



- Если гомофобский закон таки будет принят, то, если рассуждать здраво, под него первыми подпадают его инициаторы. Ведь именно благодаря им эта тема обрела в наши дни столь беспрецедентный общественный интерес. Вот, например, одна моя знакомая рассказывает, что буквально вчера ее восьмилетний сын спросил у нее, кто такие геи. От нарастающего трескучего информационного фона не спрячешься...

Сергей Марков, политолог:

- Я считаю, что какой-то законопроект по этому вопросу должен обязательно быть в нашей стране. На мой взгляд, нужно территориальное зонирование гетеросексуального большинства от гомосексуального меньшинства. Оградить большинство. Пусть гомосексуалисты общаются в своих клубах, создают свои СМИ, общаются в Интернете. Просто нужно различать пропаганду и информацию. Кроме того, мы должны оградить гомосексуалистов от гомофобов. А также, поскольку все-таки гомосексуальность - это болезнь, как считают многие эксперты (количество самоубийств среди них огромно, налицо психологические отклонения от нормы, от того, что предусмотрено природой), нужно дать возможность гомосексуалистам лечиться, причем бесплатно. Но только тем, кто сами признают, что это болезнь, заставлять никто никого не будет. А также, я считаю, нужна в нашей стране юридическая возможность заключения гомосексуального гражданского брака - не замужество, а именно гражданский брак, чтобы решить проблемы совместного владения собственностью и всего остального. Пусть многие говорят, что мы идем не по пути Европы. Да, но мы все-таки, скажем так, «православные европейцы» и пусть у нас будет немного по-другому решена эта проблема, но все же решена…