Центр для проживания нелегальных мигрантов появился на Сахалине

Центр по содержанию иностранных граждан открылся в Сахалинской области. В отремонтированном корпусе бывшего детского лагеря в Анивском районе, будут содержаться незаконные мигранты, подлежащие выдворению из России по решению суда.

Одновременно центр сможет принимать до 60 человек. А первые постояльцы появятся здесь уже в начале февраля.

До сих пор нелегальные мигранты содержались в изоляторах временного содержания управления МВД России по Сахалинской области. Теперь все приведено в соответствие с федеральным законодательством, согласно которому специальное учреждение для содержания иностранцев должно быть в каждом регионе России.

Как сообщил директор учреждения Валерий Раскевич, незаконопослушные граждане других стран будут находиться в центре до момента депортации, передает пресс-служба губернатора Сахалинской области. Это режимный объект, прогулки по территории нарушителям закона будут разрешены только в присутствии персонала. Процесс выдворения занимает от нескольких дней до нескольких месяцев.

В новом учреждении созданы все условия для нормального проживания – есть помещения на трех-четырех человек, семейные комнаты, оборудованные санузлами, столовая, а также дезинфекционная камера для обработки одежды.

В 2012 году за пределы России из Сахалинской области было выдворено более 460 человек.