Центр для проживания нелегальных мигрантов появился на Сахалине
31 января 2013, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]
Центр по содержанию иностранных граждан открылся в Сахалинской области. В отремонтированном корпусе бывшего детского лагеря в Анивском районе, будут содержаться незаконные мигранты, подлежащие выдворению из России по решению суда.
Одновременно центр сможет принимать до 60 человек. А первые постояльцы появятся здесь уже в начале февраля.
До сих пор нелегальные мигранты содержались в изоляторах временного содержания управления МВД России по Сахалинской области. Теперь все приведено в соответствие с федеральным законодательством, согласно которому специальное учреждение для содержания иностранцев должно быть в каждом регионе России.
Как сообщил директор учреждения Валерий Раскевич, незаконопослушные граждане других стран будут находиться в центре до момента депортации, передает пресс-служба губернатора Сахалинской области. Это режимный объект, прогулки по территории нарушителям закона будут разрешены только в присутствии персонала. Процесс выдворения занимает от нескольких дней до нескольких месяцев.
В новом учреждении созданы все условия для нормального проживания – есть помещения на трех-четырех человек, семейные комнаты, оборудованные санузлами, столовая, а также дезинфекционная камера для обработки одежды.
В 2012 году за пределы России из Сахалинской области было выдворено более 460 человек.