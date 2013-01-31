Немецких инвесторов позовут через консула

Смольный при поддержке Генкосульства Германии намерен проводить мероприятия для привлечения немецких инвесторов в Санкт-Петербург, сообщает комитет по инвестициям.

Председатель комитета Ирина Бабюк провела рабочую встречу с исполняющим обязанности Генерального консула Германии в Санкт-Петербурге г-ном Фердинандом фон Вайе. Стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия и возможности организации совместных мероприятий, целью которых является привлечение немецких инвесторов, говорится в сообщении комитета, сообщает сайт «Новости Петербурга» . Отдельное внимание было уделено планам по проведению в апреле этого года совместной встречи в Санкт-Петербурге по вопросам сотрудничества с участием представителей органов власти Германии и немецкого бизнес-сообщества. Кроме того, стороны договорились о подготовке и реализации совместного плана мероприятий по развитию инвестиционного сотрудничества на 2013 год. Германия является крупнейшим торговым партнером России, однако по объемам инвестирования она заметно уступает другим странам, многие из которых представляют собой всего лишь офшорные зоны.

Так, в первую пятерку стран-инвесторов в 2012 году вошли Великобритания (23,9%), Виргинские острова (13,5%), Республика Корея (8,2%), Кипр (7,8%) и Казахстан (6,2%). По предварительным расчетам, приток прямых инвестиций в экономику Петербурга за прошлый год увеличился более чем на 30%. В основном они были направлены в обрабатывающие производства, на сделки с недвижимостью и в торговлю. Значительная часть инвестпотоков была предусмотрена подписанными ранее договорами с автопроизводителями.