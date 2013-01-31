Новое «Ленэкспо» откроют в конце года

Глава комитета по внешним связям пообещал, что к концу 2013 года в городе откроют новый конгрессно-выставочный центр.

На минувшей неделе в Петербурге работал II Евразийский Ивент-форум, собравший 300 участников из 27 стран мира и 23 регионов России. Форум посетил председатель комитета по внешним связям Александр Прохоренко. Он рассказал, что в конце года в Северной столице откроется новый, самый современный в России конгрессно-выставочный комплекс, включающий в себя, помимо выставочных площадей, 2 отеля на 450 номеров, под управлением известной компании «Хилтон», бизнес-центр, логистический комплекс с таможенным терминалом, вертолетную площадку. С 2014 года именно там будут проходить все важные международные события, включая Петербургский экономический форум, пишут "Новости Петербурга".

Кроме того, он отметил, что в Петербурге планируется создать кластер выставочно-конгрессного бизнеса. Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Сергей Зимин напомнил, что в каждом из 11 регионов СЗФО имеются свои традиции, подчеркнув: «Мы впервые подходим к тому, чтобы объединить свои усилия на всем Северо-Западе. Недавно зарегистрировано партнерство, в которое вошли все 11 губернаторов и 43 профильные компании, в числе которых ЗАО «Рестэк» и ОАО «Экспофорум». Надеемся, что это парт­нерство позволит поднять на новый уровень выставочно-конгрессную деятельность всего Северо-Западного региона». По оценке западных экспертов, на каждый вложенный в выставку евро экономика региона получает 7–8 евро дополнительно, и это не считая налогов.