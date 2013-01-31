На Сахалине выплаты усыновителям детей-инвалидов могут составить миллион

Сахалинский губернатор Александр Хорошавин дал поручение областному правительству проработать возможность поднять выплаты усыновителям детей-инвалидов в ближайшее время до 1 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба губернатора, такое поручение стало следствием приятия на федеральном уровне законов об усыновлении детей, передает РИА Новости.

Кроме этого Сахалинский губернатор поручил министерству образования области совместно с главами муниципалитетов обеспечить отчисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям по договору об оплате труда приемного родителя.