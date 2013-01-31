Горожан поставили на счетчик… общедомовой

Многие петербуржцы, получая квитанции за услуги ЖКХ на протяжении нескольких последних месяцев, искренне удивлялись: суммы оказывались значительно больше, чем раньше. Волна народного возмущения заставила коммунальщиков пересчитывать цифры и искать ошибки.

Однако январские счета показали: жильцу все же придется платить столько, сколько написано в розовом квиточке. сообщает сайт "новости Петербурга". Заместитель председателя Жилищного комитета Валерий Вогачев ситуацию комментирует уверенно. «Все происходит в полном соответствии с нормами Жилищного кодекса, а если какие-либо ошибки сейчас и случаются — это отдельные эпизоды, с которыми надо разбираться индивидуально: на общую картину они никак не влияют». А картина выглядит так. В прошлом году в среднем по квитанции за свою небольшую 45 метровую двухкомнатную квартиру в центре Петербурга я платил около 2,4 тыс. рублей в месяц. С точки зрения сотрудников ЖКХ, квартиросъемщик (а точнее — собственник) из меня почти идеальный: все, кроме тепла, в квартире на счетчиках, перегоревшие лампочки в подъезде меняю за свой счет, никакими просьбами (а тем более требованиями) коммунальщиков не беспокою. Потому что быстрее, проще и качественнее все сделать самому…

Осенью 2012 года в квитанциях царила полная чехарда, но к январю сумма стабилизировалась на отметке около 3,5 тыс. рублей. Элементарный анализ показал, что дело не только в выросших в 2012 году (причем два раза) тарифах на услуги ЖКХ: весьма существенную лепту теперь вносят расходы на общедомовые нужды. У меня лично только по коммунальным услугам на них приходится более 15% от всей «стоимости» квитанции, а если к ним прибавить управление многоквартирным домом, содержание общего имущества, текущий ремонт, а также уборку и очистку земельного участка — «набегает» ни много ни мало 38% от того, что я плачу в целом. А по некоторым пунктам картина еще более безрадостная… Например, в январе 2013 года за холодную воду, согласно данным внутриквартирного счетчика, я заплатил всего 53 рубля. На общедомовые нужды — 31. На отопление своей квартиры израсходовал 1,437 тыс. рублей, а на дом в общем — еще почти 402 рубля… «А что вы хотите? — спрашивает Валерий Вогачев. — Теперь жильцы многоквартирных домов платят не только за расходы в их собственных (или нанимаемых) помещениях, но и за ресурсы, затраченные в целом на дом: стоимость услуг учитывает и показания общедомовых счетчиков, фиксирующих расход воды, электроэнергии или тепла».

Такие счетчики, по его словам, установлены уже в 80% из тех почти 15 тыс. жилых домов Петербурга, в которых их появление экономически необходимо. Что касается системы расчета, то она элементарна: от показаний общедомового счетчика отнимается сумма, которую показывают счетчики в квартирах, а остаток делится на те же квартиры соответственно их площади. И если на первом этапе введения оплаты за расходы на общедомовые нужды чехарда нередко случалась как раз из-за того, что не было точных данных по площадям, то теперь они есть. Однако легче от этого жильцам не стало… Особенно не повезло тем, кто живет в крупногабаритных, но малонаселенных квартирах, так как за счет большой площади и расходы на общие для дома нужды будут соответствующими. Порадовать жильцов нечем. Разве только тем, что теперь плата за отопление будет появляться в квитанциях не круглый год, а только в те месяцы, когда оно реально осуществляется: в июне, например, моя квитанция может «похудеть» сразу почти на 2 тыс. рублей. Причем даже тогда, когда отопление работает, сумма от месяца к месяцу будет разной, так как сейчас она учитывает реальные затраты и весьма зависит, например, от температуры «за бортом». Чем холоднее — тем больше затрат. Но не торопитесь подсчитывать сэкономленные летом рубли.

Дело в том, что система ЖКХ обратного хода практически не имеет. Поэтому если кто-то надеется на общее снижение платежей — это вряд ли. С 1 июля 2013 года тарифы снова вырастут. И, как всегда, «обоснованно», так и не достигнув «экономически оправданных показателей». Как подчеркнул председатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин, уже известны и параметры повышения: газ, холодная вода, электроэнергия, отопление — все станет дороже еще на 14–15%. Простой подсчет показывает, что услуги коммунальщиков в России дорожают темпами, примерно в 2,5 раза превышающими инфляцию. При этом чиновники не перестают утверждать, что до «экономически оправданных показателей» еще повышать и повышать…



