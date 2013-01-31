Прокуратура Марселя добивается передачи в суд дела Бориса Березовского

Прокуратура Марселя настаивает на передаче в суд дела в отношении Бориса Березовского, передают СМИ. "АН" писали, что во Франции расследование в отношении бизнесмена было инициировано в 2011 году после обращения Генпрокуратуры России.



На его имущество - две яхты и поместье на Лазурном берегу общей стоимостью более 24 млн евро - был наложен арест. После длительного разбирательства французская прокуратура пришла к выводу, что это имущество было куплено Березовским на средства, добытые мошенническим путем.



Сам предприниматель заявлял, что у него нет яхт во Франции. Решение о передаче дела в суд должно быть принято после того, как адвокаты Березовского представят свои аргументы.



Добавим, что Борис Березовский заочно осуждён в России и проживает в Лондоне.