По запросу депутата Госдумы от ЛДПР Генпрокуратура проверит Центризбирком

Генпрокуратура России начала проверку Центризбиркома по запросу депутата Госдумы РФ от партии ЛДПР Антона Ищенко. Об этом в четверг пишет "КомерсантЪ". В ЦИКе эту информацию не комментируют.

В письме, которое господин Ищенко получил от ведомства (есть в распоряжении "Ъ"), говорится: "Запрос о нарушениях ЦИКом законодательства о статусе депутата Государственной думы и порядке рассмотрения обращений граждан принят к рассмотрению, по нему организована проверка".

Поводом к обращению депутата к генпрокурору Юрию Чайке стало то, что глава Центризбиркома Владимир Чуров не дал ему "четких ответов" на депутатские запросы по прошедшим 13 марта 2011 года выборам в гордуму Саратова.

В нее прошли представители "Единой России", "Справедливой России" и КПРФ. А ЛДПР, "Патриоты России" и "Яблоко" преодолеть семипроцентный барьер не смогли. По сравнению с предыдущей кампанией партии власти удалось на 20% улучшить свой результат.



