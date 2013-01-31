В Москве задержан советник совета генпрокуроров СНГ за ДТП с погибшей

Советник секретариата Координационного совета генпрокуроров СНГ Замир Абдулкеримов задержан на 48 часов за ДТП в Москве, в котором в октябре минувшего года погибла девушка. Об этом сообщили в столичном главке МВД России.



Подозреваемый под различными предлогами долго уклонялся от следствия. В частности, чиновник заявлял, что продал свою машину случайному прохожему за пять минут до трагедии. Камера видеорегистратора другого автомобиля зафиксировала момент наезда на 26-летнюю Александру Зимину.



Эти кадры не только позволили установить марку и номер машины виновника аварии, но и зафиксировали грубейшее нарушение: иномарка чиновника ехала по встречной полосе.