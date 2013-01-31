Путин проведет сегодня расширенное заседание правительства РФ

В Москве четверг президент РФ Владимир Путин проведет расширенное заседание правительства. В нем примут участие члены кабинета, а также главы субъектов Федерации - члены президиума Госсовета. Заседание пройдет в Кремле.



Об этом сообщает пресс-служба президента РФ. Подобный формат взаимодействия главы государства и правительства используется впервые. На сегодняшнем заседании премьер Дмитрий Медведев представит основные направления деятельности правительства до 2018 года. По словам пресс-секретаря главы правительства Натальи Тимаковой, доклад будет утвержден и размещён на сайте правительства.



По данным из открытых источников, документ предполагает рост экономики на 4-5% в год, модернизацию инфраструктуры, технологической базы и государственных институтов. Кроме того, в фокусе правительства останутся рост продолжительности жизни россиян, снижение ставок по ипотеке, рост пенсий и средних доходов граждан, развитие Дальнего Востока.