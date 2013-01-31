Гости на дачу зятя Анатолия Сердюкова летали за госсчёт

В ближайшее время в громком деле о злоупотреблениях при благоустройстве резиденции зятя бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова может появиться новый эпизод, связанный с сервисной аэродромной компанией ООО "Чкалов авиа".

По некоторым данным, фирма организовывала за госсчет доставку к коммерческому объекту - базы отдыха "Житное" в низовьях Волги, принадлежащей мужу сестры экс-министра обороны Валерию Пузикову - VIP-персон и военнослужащих-строителей. Об этом сегодня сообщает "КоммерсантЪ". В офисах "Чкалов авиа" были проведены обыски и допрошена руководитель фирмы.

"АН" писали, что еще в декабре Герой Российской Федерации, знаменитый лётчик-испытатель Магомед Толбоев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за отставку министра обороны Анатолия Сердюкова.