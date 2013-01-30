Путин пожелал Чавесу скорейшего и полного выздоровления

Президент России Владимир Путин передал в Венесуэлу своему венесуэльскому коллеге Уго Чавесу послание с пожеланиями скорейшего и полного выздоровления. Послание доставил глава компании "Роснефть" Игорь Сечин.

Сегодня в прямом эфире венесуэльского телевидения послание российского президента зачитал вице-президент южноамериканской республики Николас Мадуро, который временно исполняет обязанности главы государства.

Он сказал, что "это послание замечательно тем, что Владимир Путин вместе со всем венесуэльским народом участвует в битве, которую мы ведем за выздоровление нашего президента", сообщают интернет-СМИ.