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Воронежский профессор требует отставки ректора, если начнут изучать теологию

30 января 2013, 22:38 [«Аргументы Недели. Воронеж», Михаил Жеребятьев, Воронеж ]

Воронежский профессор требует отставки ректора, если начнут изучать теологию
Фото www.qiq.ws

Профессор философии Воронежского университета (ВГУ), одновременно депутат областной думы и первый секретарь обкома КПРФ Сергей Рудаков откликнулся на появление у ректора университета помощника «по вопросам развития религиоведческих и теологических программ». Непосредственным же поводом стало интервью областной газете Коммуна помощника ректора, кандидата богословия Михаила Артеева и перспектива открытия кафедр теологии в светских высших учебных заведениях.

В последнее время патриарх Кирилл и постоянный член священного синода глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион (Алфеев) уделяют повышенное внимание вопросам развития сети кафедр теологии, а вместе с ними и домовых храмов в светских вузах. В свою очередь, нынешний ректор Воронежского университета Дмитрий Ендовицкий, - экономист по специальности, который в настоящее время проводит консультации в правительстве РФ и Администрации Президента по поводу придания вузу статуса «национального университета» (в числе лоббистов университетское руководство числит патриарха Кирилла – доктора honoris causa ВГУ и митрополита Илариона), - высказывался ранее, что наличие теологической специализации, конкретно, православной теологии, повысит престиж вуза среди международного университетского сообщества.

На сайте Воронежской областной парторганизации КПРФ профессор, сославшись на конституционную норму РФ об отделении церкви от государства и принцип свободы вероисповедания в качестве признаков светского государства, объявил соратникам по партии, что в случае, если ректор Дмитрий Ендовицкий санкционирует появление в университете кафедры теологии, он, Рудаков, потребует отставки руководителя вуза.

Религиоведение и теология, указывает профессор и депутат, - «суть две совсем разные вещи». Религиоведение это знания о религии в её конкретных вероисповедных формах, теология ставит во главу угла разъяснение вероучительных положений.

«Нельзя мешать верующим отправлять свои религиозные культы и надо к этому относиться с уважением, - продолжает Сергей Рудаков и резонно замечает, - но ведь это же не значит, что надо учить студента и школьника Богу».

Как отметил «АН-онлайн» депутат, теология видится многим принимающим решения в сегодняшней России инструментом социального контроля за молодёжью, способом  культивирования таких качеств как смирение и покорность.

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