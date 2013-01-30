Россия вновь опустилась в рейтинге свободы прессы

Международной правозащитной организацией "Репортеры без границ" был составлен рейтинг свободы прессы за 2012 год, в котором Россия вновь опустилась, заняв 148-е место из 179 возможных. В этом году снижение составило аж 6 позиций - ранее страна стояла на 142 месте.

В своем документе организация поясняет причины падения России в рейтинге: "Россия вновь опустилась в рейтинге. После возвращения Владимира Путина на пост президента начались репрессии в ответ на волну протестов оппозиции. Кроме того, страна до сих пор не наказала всех причастных к убийствам и нападениям на журналистов".

Во главе рейтинга уже второй год подряд стоят Финляндия, Нидерланды и Норвегия. Россия заняла место между Филиппинами и Сингапуром, но обогнала Белоруссию, которая находится на 157-м месте, и Казахстан - на 160-м. Обогнали Россию Молдавия, которая оказалась на 55-м месте и Грузия - на 100-м. А в конце списка оказались Сирия, Туркмения, Северная Корея и Эритрея.

Самое сильное падение в рейтинге по сравнению с индексом прошлого года оказалось у Мали - на 74 позиции, а в итоге страна заняла 99-е место. Самый большой подъем - на 71 позицию, оказался у Малави, которая в результате заняла 75-е место. Всего в рейтинге фигурируют 179 стран, пишут интернет-СМИ.