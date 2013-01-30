Налоговики предлагают севастопольцам скидки на «ребенка из пробирки»

Налоговики предупреждают севастопольцев, что возможно вернуть часть расходов на искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона, реализуя право на применение налоговой скидки за оплату вспомогательных репродуктивных технологий.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Налоговики отмечают, что сумма расходов не должна превышать трети дохода в виде заработной платы за отчетный налоговый год.

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