Налоговики предлагают севастопольцам скидки на «ребенка из пробирки»
30 января 2013, 20:49 [ «Аргументы Недели» ]
Налоговики предупреждают севастопольцев, что возможно вернуть часть расходов на искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона, реализуя право на применение налоговой скидки за оплату вспомогательных репродуктивных технологий.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Налоговики отмечают, что сумма расходов не должна превышать трети дохода в виде заработной платы за отчетный налоговый год.