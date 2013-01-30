Бывший руководитель управления Минобороны и заместитель гендиректора "Славянки", проходящие по делу о хищениях в министерстве, останутся под арестом. Такое решение принял Мосгорсуд.

Заключение под стражу двоих высокопоставленных обвиняемых в организации коррупционных схем в Минобороны РФ — экс-руководителя хозяйственного управления министерства Николая Рябых и заместителя гендиректора компании "Славянка" Константина Лапшина – признано законным.



Бывший глава хозяйственного управления Минобороны РФ Николай Рябых был арестован по делу о хищении средств при содержании объектов недвижимости министерства 8 января. 16 января суд поместил под стражу замгендиректора "Славянки" Константина Лапшина, также проходящего по этому уголовному делу.



