Операция на позвоночнике не изменит планов Плющенко об играх в Сочи

Тренер российского фигуриста Евгения Плющенко Алексей Мишин заявил в среду, что операция по замене межпозвоночного диска не изменит планов и не скажется на сроках подготовки Евгения к Олимпийским играм 2014 года в Сочи.

Алексей Мишин рассказал по телефону, что "восстановление продлится долго, но не настолько, чтобы воспрепятствовать подготовке к сезону, где главное соревнование - Олимпиада", - цитирует его агентство "Р-Спорт".

По словам тренера, у Плющенко "неистребимое, непоколебимое, совершенно определенное стремление участвовать в Олимпиаде, и смысл этой операции в том, чтобы поехать на Игры". "Завтра (в четверг) ему будет сделана операция, но планы подготовки скорректированы не будут, так как через четыре недели он сможет плавать и ходить", - пояснил он.

Напомним, российский фигурист снялся с чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходил в январе в хорватском Загребе, после падения во время исполнения короткой программы. Позднее в СМИ появилась информация, что Плющенко уехал в Израиль, где его прооперируют в одной из местных клиник.