В Москве теперь смогут оштрафовать даже за смену колес

Мэр Сергей Собянин ранее внес в Мосгордуму целый перечень поправок в КоАП города Москвы, предусматривающих повышение существующих и ввод новых штрафов за нарушения в сфере благоустройства города.

Вчера депутаты Мосгордумы на совместном заседании комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике и комиссии по законодательству одобрили этот законопроект. Одно из положений кодекса вызывает, мягко говоря, недоумение: ремонт транспортных средств, мойка транспортных средств вне специально отведенных мест карается штрафом, для физических лиц – 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 15-20 тысяч рублей и для юридических – 100-200 тысяч рублей.



Заметим, что, как и ранее, никто в столичной мэрии не удосужился показать, где в Москве находятся эти самые «специально отведенные места», в которых автомобилист может сам помыть машину без риска быть отловленным нарядом ППС и препровожденным для оформления штрафа, пишет zr.ru. Равно как никто никогда не мог внятно объяснить, чем вода и пена, стекающие в ливневку с автомобиля при самостоятельной мойке машины во дворе, опаснее и вреднее тех реагентов, шампуней и воды, которыми посыпают и поливают улицы коммунальщики. Теперь же расплывчатая формулировка позволит находчивым полицейским оштрафовать вас даже за смену колес. Да, и прежде чем очистить машину от снега, задумайтесь, есть ли у вас лишние деньги, или пусть она так поездит: штраф с физических лиц за сброс снега с транспортного средства – 3-4 тысячи рублей.



