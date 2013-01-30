Московские таксисты сегодня устроили забастовку. По всем правилам ПДД

Не больше 60 км/ч по городу, движение в строгом соответствии с указаниями разметки, остановки только в разрешенных местах – сегодня московские таксисты ездят с соблюдением всех правил дорожного движения.

Итальянская забастовка. Таксисты готовы соблюдать правила транспортного департамента Москвы, против которых, собственно, и протестуют. Хотя бы на один день, чтобы обратить внимание пассажиров, а главное — московских властей на ограничения, соблюдать которые и получать прибыль невозможно. В пределах Садового кольца не то что стоять, остановиться негде. В результате таксопарки и компании, предоставляющие такие услуги, пачками получают штрафные квитанции, в том числе и за стоянку в местах, специально предназначенных для стоянки такси.



Борьба с нелегальными перевозчиками, отнимающими хлеб у законопослушных извозчиков, также ведется только на бумаге, что фактически заставляет людей работать нелегально – на свой страх и риск.



Для нормальной работы компаниям, предоставляющим услуги по перевозке пассажиров, просто необходимы некоторые преференции, в том числе возможность выезжать на полосы для общественного транспорта, разрешения на бесплатную парковку в центре города и пр.



На прошлой неделе Сергей Собянин предложил повысить штрафы за неправильную парковку во дворах до 3–5 тысяч рублей.



С ноября в бюджет Москвы поступило 9 миллионов рублей с платных стоянок. Коммерческие парковки уже подняли цены. В среднем — 150 рублей в час. Столичные автомобилисты шутят: выхода три — платить штраф, парковаться по новым тарифам или, как советуют власти, продавать автомобиль.



