Удальцов предлагает провести в Москве новую акцию

Оппозиционер Сергей Удальцов - координатор "Левого фронта", предлагает провести 2 марта в центре Москвы новую оппозиционную акцию - марш "За права москвичей". Об этом в среду он написал на своей страничке в соцсети "ВКонтакте".

По словам Удальцова, во время проведения акции оппозиция намерена жестко раскритиковать политику мэра Сергея Собянина и его правительства, потребовать от властей решить "основные городские проблемы", а также сформировать список граждан, которых отправят на выборы в Мосгордуму в 2014 году.

Кроме того, организаторы акции намерены требовать выборов мэра, передачи тарифообразования под контроль москвичей, введения общественного контроля за трудовой миграцией.

Акция завершится проведением городского Форума. Для открытого обсуждения народных требований и предложений будут выбраны несколько человек, которые встретятся для этого с московскими властями. Такие встречи предлагается проводить регулярно, сформировав для этого Московский Общественный Совет, в который войдут руководители города и представители широкого круга политических и общественных организаций, в том числе – оппозиционных.