Исполнительный директор "Лиги безопасного интернета" Денис Давыдов сообщил, что в России стартует уникальный эксперимент - российский Интернет попытаются "очистить" от порнографических сайтов и мошеннических ресурсов.

По его словам, эксперимент будет запущен в трех федеральных округах. "Мы выбрали те регионы, где запрос на чистоту в интернете достаточно явный. Мы посмотрим, как к этому эксперименту отнесутся местные жители, и через некоторое время после внедрения такого механизма проведем опрос, благодаря которому поймем целесообразность дальнейшего его расширения", — цитируют Давыдова интернет-СМИ.

Суть эксперимента состоит в том, что сайты порнографического содержания будут закрыты, а пользователь, желающий получить доступ к ним, должен будет обратиться к провайдеру и заключить с ним договор, предоставив свои паспортные данные. Эксперимент основан на опыте ряда европейских стран.