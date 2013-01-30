Процедура усыновления в России будет и проще, и жестче

Процедура усыновления в России будет существенно упрощена. Но некоторые процедуры, касающиеся безопасности детей, будут ужесточены. Об этом сообщила журналистам в Самаре вице-премьер Ольга Голодец:

«По некоторым мерам процедура контроля будет усилена. Например, по некоторым видам психических заболеваний, которые являются ограничением для усыновления, будет усилен контроль и возможность получить опеку или стать усыновителем».



Смягчение коснется бюрократических процедур. "Прежде всего, будет увеличен срок временной опеки. Дело в том, что когда родственники начинают определяться, кто и на каких условиях возьмет ребенка, оставшегося сиротой, очень часто возникает ситуация, что правовая возможность временной опеки уже закончилась, и ребенок попадает или в сиротское учреждение, или родственникам приходится вновь ходатайствовать о вторичной временной опеке", - пояснила вице-премьер, сообщает РБК.



Срок временной опеки будет увеличен до 6 месяцев. Кроме того, будет серьезно упрощен порядок сбора документов, а также будут продлены сроки действия некоторых медицинских справок.



