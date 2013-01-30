Спикер парламента Петербурга: Переезд столичных судов, улучшит экономику города

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров заявил, что переезд Высшего и Арбитражного судов в Петербург плодотворно скажется на экономике города, который получит дополнительные рабочие места.

«Все вопросы, связанные с переездом и функционированием судов полностью ложатся на федеральный бюджет из которого по предварительным подсчетам будет выделено более 75 млрд рублей», пояснил депутат.

После скандала развернувшегося вокруг городской клинической больницы 31, которую хотели отдать под медицинский центр для столичных судей, депутаты нашли выход из конфликта.

«Ситуация по 31 больнице полностью разрешена. Дайте спокойно работать врачам, а пациентам проходить лечение. Для судей за счет федерального бюджета будут построены новые поликлиники, в которых смогут обслуживаться обычные петербуржцы. Если есть возможность, построить качественные медицинские центры за счет федерального бюджета, то почему бы не воспользоваться этим», - считает Макаров.