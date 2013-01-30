В Волгограде депутат регионального парламента объявил голодовку

Сегодня неожиданное продолжение получила история с сорванным вчера вечером заседанием Волгоградской областной думы. Из-за отсутствия кворума оно не состоялось, и многие депутаты и политологи поспешили предположить, что это было сделано намеренно.

В повестке дня значились острые вопросы ЖКХ, здравоохранения, а в юбилейные дни победы советских войск под Сталинградом, когда в город ожидается приезд Президента, губернаторскому окружению показалось правильным эти «неудобные» вопросы отложить, дабы лишний раз не будоражить общественное мнение.

А сегодня, как стало известно «АН-онлайн», депутат Волгоградской областной думы председатель правления «Волгоградского союза потребителей» Сергей Попов объявил голодовку в знак протеста против сорванного накануне заседания регпарламента и потребовал немедленного продолжения заседания облдумы. Голодовка проходит в служебном кабинете Сергея Попова. Народный избранник уже отправил соответствующие обращения к губернатору Волгоградской области Сергею Боженову, председателю Волгоградской облдумы Владимиру Ефимову и своим коллегам по регпарламенту.