Бывший премьер-министр Евгений Примаков прооперирован

Бывший премьер-министр Российской Федерации Евгений Примаков прооперирован сегодня в российском онкологическом центре им. Блохина. Послеоперационный период протекает в плановом режиме.

"Сегодня он (Примаков) прооперирован, послеоперационный период протекает в плановом режиме", — сказал собеседник ria.ru. По данным журналистов, у Примакова был диагностирован рак печени.



Ранее сообщалось, что 83-летний экс-премьер-министр был госпитализирован накануне. Однако информация не нашла официального подтверждения. Близкие бывшего премьера заявили, что он не был госпитализирован и находится дома. Детали при этом сообщены не были.



Евгений Примаков возглавлял российское правительство в 1998-99 годах, а до этого руководил Службой внешней разведки (1991-96) и российским МИДом (1996-98).