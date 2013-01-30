Россия прекращает поставки мяса из США и Канады

Помощник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Алексей Алексеенко во вторник сообщил, что с 11 февраля Россельхознадзор планирует прекратить поставки замороженного мяса и мясной продукции из США и Канады.

По его словам, запрет связан с тем, что американская ветслужба не выполняет условия по способу заготовки мясной продукции. В заготовках мяса используется рактопамин - стимулятор роста мышечной ткани, поэтому поставки охлажденного мяса запрещаются с 4 февраля.

Он также отметил, что запрет на ввоз мяса не грозит России дефицитом, а трое из четырех основных поставщиков готовы подчиниться новым требованиям и поставлять мясо, не загрязненное опасными веществами.

В Россельхознадзоре сообщили, что с российской стороны следовали неоднократные просьбы о выполнении российских норм и требований при поставках мяса и мясной продукции, однако американская сторона фактически отказалась выполнять их, передают российские СМИ.