В администрацию президента РФ передали подписи за переименование Волгограда

В среду в администрацию президента России передали 50 тысяч подписей за переименование Волгограда в Сталинград. Подписи собирались активистами Профсоюза граждан России и КПРФ, сообщила пресс-секретарь профсоюза Дарья Дедова.

По словам Дарьи Дедовой, у профсоюзов есть подписи из других регионов, их намного больше, но они пока не успели к ним дойти. В свою очередь, депутат Государственной Думы от КПРФ Алевтина Апарина заявила журналистам, что в администрацию президента передали 100 тысяч подписей.

Акция за переименование Волгограда началась в октябре 2012 года. Коммунисты и члены профсоюза граждан России предложили вернуть городу прежнее название к юбилею победы в Сталинградской битве, которое будут отмечать 2 февраля 2013 года. Подписи собирали не только в Волгограде, но и в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Немного истории. Город был основан в 1589 году, тогда его называли Царицын. Сталинградом он стал называться с 1925 года. А после объявления Н.Хрущевым о культе личности И.Сталина, в честь которого был назван город, в 1961 году его назвали Волгоградом.