За пробки на трассе M-10 найдены виновные. Уволены дорожники

Сотрудники Росавтодора уволены после того, как в конце 2012 года на трассе М-10 люди днями стояли в гигантских пробках. Об этом сегодня сообщили в Генеральной прокуратуре.

«По представлению Генеральной прокуратуры России Росавтодором устранены нарушения законодательства при содержании федеральной автодороги М-10 «Россия», - говорится в среду на сайте надзорного ведомства.

Поводом для этого сообщения стало представление Генпрокуратуры по поводу ненадлежащего содержания дороги М-10 «Россия» с 28 ноября по 4 декабря 2012 года.



«В целях обеспечения бесперебойного движения транспортных средств по названной автодороге подведомственным Росавтодору федеральным казенным учреждением «Управление автомобильной магистрали Москва – Санкт-Петербург» приняты меры по созданию резервных отрядов дорожно-эксплуатационной техники, ежедневному сбору и анализу информации о дорожной ситуации. Направлены претензии в адрес подрядных организаций об уплате штрафных санкций за некачественное выполнение работ по содержанию автодороги», - отмечают прокуроры.

А для предотвращения аналогичных происшествий на других федеральных автомобильных дорогах Росавтодор разработал план мероприятий по совершенствованию системы эксплуатации дорог федерального значения в зимний период. Он предусматривает «улучшение взаимодействия дорожных служб с заинтересованными органами власти всех уровней» и т.д.



Кроме того, запланировано развитие систем мониторинга состояния дорог и информирования участников дорожного движения о дорожных условиях. Также планируется подготовить изменения в законодательство и регламентировать периодичность и технологию содержания автодорог с повышенной интенсивностью дорожного движения.

«К должностным лицам, виновным в неудовлетворительной организации работ по содержанию автомобильной дороги, приняты меры дисциплинарного характера. Так, освобождены от занимаемых должностей начальник ситуационного центра оперативного управления Росавтодора и инженер отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог ФКУ «Упрдор «Россия», - отмечается в сообщении прокуратуры.



700-километровая трасса М-10 «Россия» – магистральная автомобильная дорога общего пользования федерального значения Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт- Петербург. Автомагистраль проходит по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей, а также улицам Москвы и Санкт-Петербурга.



