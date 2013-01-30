РГТЭУ возвращен иск к Минобрнауки о защите деловой репутации

Арбитражный суд Москвы вернул без рассмотрения Российскому государственному торгово-экономическому университету (РГТЭУ) его иск к министерству образования и науки РФ о защите деловой репутации.

Иск поступил в суд 24 декабря, но был оставлен без движения до 25 января, так как истец не представил в суд свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, документ, подтверждающий полномочия на подписание иска, выписки из ЕГРЮЛ в отношении истца и ответчика и подлинное платежное поручение, свидетельствующее об уплате госпошлины.



Поскольку до указанной даты заявитель не устранил допущенные процессуальные нарушения, судья Наталья Карева определила вернуть иск университету без рассмотрения.



В настоящее время в столичном арбитраже находится еще один иск РГТЭУ к Минобрнауки — в нем оспаривается решение ведомства присоединить вуз к РЭУ им. Г.В. Плеханова, сообщает ria.ru. Этот иск, поступивший в суд 25 декабря, также ранее был оставлен без движения до 30 января.



